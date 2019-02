Truffe all'obitorio di Padova, 41 a processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRESTAPADOVA Approdano in tribunale le mazzette sul caro estinto a spese dell'Azienda ospedaliera. I protagonisti della cosiddetta tangentopoli dei morti hanno scelto di andare a processo e di affrontare un contraddittorio che potrebbe durare un paio d'anni. Sono quarantuno i rinvii a giudizio disposti dal gup Domenica Gambardella. Concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, falso ideologico in atto pubblico e truffa ai danni dell'ospedale. Queste le accuse di cui...