Troppi turisti a Braies, stop alle auto

IL CASOVENEZIA Diecimila turisti in un giorno per una città come Venezia neanche si vedono. Per il lago di Braies sono un numero insostenibile. È così che da oggi e per tutta l'estate scatta il divieto: al lago si potrà andare solo utilizzando i mezzi pubblici. Oppure a piedi o in bicicletta. Le auto? Bandite. Il provvedimento è stato assunto dalla Provincia autonoma di Bolzano e, rispetto a tutte le deroghe pensate per i veneziani ai tempi dei varchi e dei sensi unici, qui non ci saranno favoritismi per la gente del posto. Bus per tutti,...