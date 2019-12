Treviso, le zone restano ma in Piazza è park selvaggio

IL DATO

TREVISO La precedente giunta di centrosinistra le ha istituite tra mille polemiche, quella attuale leghista ne ha attenuato l'efficacia e le sopporta a fatica. Ma non le elimina. La storia tra Treviso e le zone a traffico limitato è molto tribolata.

La continua ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di preservare il cuore del centro storico dall'assalto del traffico e quella di non penalizzare troppo residenti e attività commerciali, ha portato a una situazione a dir poco ibrida: le Ztl ci sono e sono state anche potenziate con l'installazione di semafori che ne regolano apertura e chiusura. Ma funzionano poco. Lo dicono i dati inseriti nello studio per il Piano della mobilità urbana sostenibile (Pums), lo strumento che l'amministrazione di Mario Conte vuole realizzare per incentivare l'uso di biciclette e mezzi pubblici.

L'ANALISI

Nell'ultimo anno nelle Ztl trevigiane sono entrate mediamente 150mila auto al mese. E di queste circa tremila sono irregolari, quindi sanzionabili con le multe. Gli ultimi dati aggiornati disponibili riguardano marzo e dicono che gli ingressi nella zona rossa della città sono stati 150.091 in totale, dei cui 2.997 irregolari, quindi effettuati da mezzi senza autorizzazione. Altro dato che fa riflettere parecchio nell'ufficio mobilità di Ca' Sugana: in Calmaggiore, la via pedonale per eccellenza che collega il Duomo a piazza dei Signori, la prima a essere totalmente chiusa al traffico ancora negli anni Ottanta del Novecento, passano ogni giorno circa 500 auto. Tutti mezzi autorizzati: residenti, fornitori, veicoli delle forze dell'ordine oppure con l'autorizzazione a raggiungere la sede della Prefettura. Ma non solo: una discreta quantità resta parcheggiata proprio davanti alla Prefettura in occasione di riunioni particolarmente importanti, piaga che il sindaco sta tentando in tutti i modi di contrastare allestendo zone per la sosta in altri punti attorno alla piazza. Ma senza troppo successo.

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

