Treviso, Conte imita Gentilini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Il suo vero nome è cache-pot. Indica un oggetto nato per dare bellezza alle città. L'arredo urbano è la sua missione dichiarata. Ma se al naturale valore di accrescere il decoro si unisce quello di diventare deposito per hashish e marjuana, la fioriera rischia di avere i giorni contati. Almeno a Treviso, dove il neosindaco Mario Conte ha già annunciato una misura radicale: «Fioriere e siepi sono diventate magazzini per la droga. L'intenzione è quella di togliere questi oggetti nelle zone del degrado. Naturalmente dopo aver...