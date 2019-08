Treviso celebra il mestiere più antico: scoppia la polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO Dici mercatino degli antichi mestieri e pensi all'arrotino, all'indoratore, al costruttore di britole, all'allevatore di bachi da seta. Ma pensi male, perchè - tra le opere dei maestri artigiani - trascuri proprio loro, che svolgono, per tradizione consolidata, il più mestiere più antico del mondo. E allora applicando il concetto di commercio per extenso non si può certo tralasciare quello carnale. Ecco che a Treviso nel week-end del 31 agosto la Mostra degli Antichi Mestieri includerà l'allegoria di un vecchio casino,...