VENEZIA Sostenibilità urbana: Trento è la città con le infrastrutture migliori, seguita da Torino e da Bologna. Al nono posto della classifica elaborata da Ey si Piazza Pordenone, Udine 13 in Italia. La prima città del Veneto è Padova al quindicesimo posto, che precede Treviso. Venezia è al 27. posto. Il Smart City Index della società di consulenza Ernst & Youhg analizza le 109 città capoluogo italiane classificando il loro sviluppo in termini di reti e infrastrutture, misurando anche la loro capacità di innovare e offrire servizi di qualità ai propri cittadini. Dal report di EY emerge che ben 3 città metropolitane sono presenti nella top 5; solo un'altra città è presente nelle prime 30 (Venezia), mentre le altre si classificano oltre il 40° posto. Tutti gli indicatori relativi alla mobilità sostenibile (che comprende mobilità elettrica, mobilità ciclabile e pedonale, e mobilità condivisa) mostrano un costante aumento negli ultimi 6 anni. In particolare, la mobilità elettrica ha registrato gli incrementi più significativi: raddoppiano le colonnine. Le auto elettriche e ibride sono più che triplicate negli ultimi 4 anni (+ 259% dal 2016). Da segnalare che le città mettono in campo iniziative per incentivare il parco auto meno inquinante come la possibilità per le auto elettriche di accedere alle Ztl oppure di non pagare la sosta nelle strisce blu. Aumentano le estensioni delle piste ciclabili (+ 22% dal 2014) e delle aree pedonali (+ 8% dal 2016), seppure più lentamente rispetto ad altri fenomeni.

