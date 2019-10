Tredicenne incinta portata in comunità: il fidanzato la rivuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCITTADELLA Ha solo 13 anni, ma è già pronta a diventare mamma. Ricoverata in ospedale per dei controlli legati alla gravidanza è stata portata subito dai Servizi sociali in una struttura protetta. «Siamo Sinti e abbiamo delle regole diverse rispetto alle vostre - allarga le braccia il fidanzato trentaduenne -. Nella nostra cultura rimanere incinta a quell'età è la normalità». Intanto però i carabinieri sono stati informati della vicenda e sono in corso accurate verifiche. Succede a Cittadella, nell'Alta Padovana. La...