Tre milioni per far imparare l'inglese ai dipendenti pubblici

L'INIZIATIVAVENEZIA Tre milioni di euro per far imparare l'inglese ai dipendenti della pubblica amministrazione. Un'iniziativa finanziata con il Fondo sociale europeo, ma che non per tutti i progetti prevedeva la certificazione linguistica. Non è detto, cioè, che questi corsi all'estero che hanno coinvolto più di 3.500 persone siano davvero serviti. Ma, del resto, è così anche quando ad andare a studiare all'estero sono i ragazzi.I NUMERIÈ la prima volta in assoluto che con il Fondo Sociale Europeo (Fse) si finanziano progetti per far...