Tre decenni di concerti, proteste e processi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Il Centro popolare occupato Gramigna nasce a Padova nei primi anni Novanta. La sede storica è in un casolare in via Longhin. Il Gramigna inizia a raccogliere adepti con concerti e attività che in breve lo portano a essere il contraltare del Centro sociale occupato Pedro, storica casa degli antagonisti padovani. Fama da duri e frequentazioni che più di una volta hanno fatto drizzare le antenne alla Digos, gli attivisti del Gramigna subiscono negli anni diversi colpi da parte delle procure. Il primo nel luglio 2007, quando venne...