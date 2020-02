L'ACCORDO

TREVISO Omar Faruk se la caverà con tre anni di reclusione. Manca solo il via libera del gup Angelo Mascolo, ma l'accordo tra il pm Massimo Zampicinini e l'avvocato Roberto Baglioni è già stato raggiunto. Salvo imprevisti, l'ex imam della moschea di via Schiratti a Pieve di Soligo chiuderà con un patteggiamento i conti con la giustizia, ottenendo tra l'altro le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. L'ufficialità si avrà giovedì prossimo, il 5 marzo, giorno in cui è stata fissata l'udienza preliminare in Tribunale a Treviso. L'applicazione della pena al 36enne, fino al luglio scorso guida spirituale della comunità di musulmani bengalesi, contempla anche il reato di violenza privata oltre a quello di maltrattamenti ai danni di minori ed è superiore ai limiti entro cui è concessa la sospensione condizionale.

LE CONTESTAZIONI

Omar Faruk, che attualmente si trova ali arresti domiciliari a Mestre nella casa in cui si è trasferito con la famiglia dopo essere stato indagato, è accusato di aver picchiato i piccoli alunni della sua scuola coranica. Bambini tra i 5 e gli 11 anni a cui l'uomo avrebbe inflitto crudeli punizioni quando non riuscivano a recitare la Sure del Corano a memoria. «Ammetto di aver sbagliato - aveva detto - ma non volevo essere crudele. Quelli sono i metodi che mi sono stati insegnati e che erano stati applicati anche a me nel mio paese. I genitori? Sapevano delle punizioni».

IL CASO

A mettere gli inquirenti sulle tracce di Omar Faruk erano state le maestre elementari dei piccoli, che avevano notato sui loro corpi alcuni lividi: altro non erano che i segni inequivocabili di una violenza fisica. Molti di loro inoltre mostravano sintomi evidenti di un forte stress e disagio psicologico. «È stato il maestro di religione» hanno raccontato le piccole vittime alle insegnanti. Così le maestre hanno presentato un esposto in Procura. Le indagini si sono basate su intercettazioni ambientali e all'interno dei locali di via Schiratti, dove i carabinieri del Norm di Vittorio Veneto hanno installato telecamere e microfoni nascosti. Sono state documentate bastonate, tirate di capelli e di orecchie per i piccoli, tutti bengalesi, che non riuscivano a recitare i versetti coranici a memoria in arabo, una lingua che loro non conoscono. A un bambino di sei anni, accusato di aver rubato un Corano a una compagna, Omar Faruk aveva rivolto la minaccia di tagliargli un orecchio, facendo un gesto con la mano. Un altro, per punizione, era stato lasciato con due biscotti e un bicchiere di acqua per otto ore.

L'INCHIESTA

Le riprese dei carabinieri hanno immortalato anche schiaffoni inferti da Omar Faruk ai bambini, anche in presenza dei loro genitori. «Non dovete credere ai nostri figli - disse qualche mamma - l'imam è una brava persona». Ai danni del 36enne era stata poi emessa dal gip Gianluigi Zulian un'ordinanza cautelare di divieto di dimora nella provincia di Treviso. Con l'applicazione della pena Omar Faruk potrebbe rischiare ora l'espulsione dall'Italia. Resta invece in fase di definizione la posizione degli altri indagati: si tratta di due persone, che fanno parte della comunità bengalese di Pieve di Soligo, che svolgevano l'attività di supplenti alla scuola coranica e i cui metodi avrebbero ricalcato in tutto e per tutto la brutalità di Omar Faruk. Uno è il papà di un bambino vittima delle violenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA