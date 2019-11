CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIVENEZIA Con qualche settimana di anticipo - la consegna era inizialmente prevista per l'inizio del 2020 - arriveranno domani a Venezia i primi 2 dei 78 nuovi treni destinati al trasporto regionale del Veneto. Si tratta di un Rock e di un Pop e sono treni di ultimissima generazione. «Con questi - ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Elisa De Berti - risolveremo i problemi di sovraffollamento». Purtroppo non per tutte le linee del Veneto, ma solo per quelle gestite da Trenitalia.La fornitura di questi...