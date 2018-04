Trasporti, dopo 28 anni arriva il nuovo piano veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DELIBERAVENEZIA «Rispetto alla fine degli anni 80 (...) lo scenario regionale ha subìto delle sensibili mutazioni»: cominciava così il rapporto finale del Piano veneto dei trasporti, adottato dalla Giunta nel 2005 per sostituire quello approvato nel 1990. Se il contesto veneto era cambiato allora, figuriamoci come si è ulteriormente trasformato oggi, che sono passati altri tredici anni e lo strumento tuttora in vigore è sempre quello risalente alla Prima Repubblica, visto che l'aggiornamento non fu mai approvato dal Consiglio. Ora,...