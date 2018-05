Trappola A4, bus fuori strada: 26 feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEUDINE Avrebbero potuto morire tutti. È stata una tragedia sfiorata, infatti, quella che ieri notte ha coinvolto, in un tremendo incidente lungo la A4, in Friuli, un pullman della Flixbus, finito fuori strada tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste, in un tratto in cui la riduzione a due corsie sottolinea ancora una volta l'urgenza di concludere i lavori per la terza. La corriera, condotta da un autista di 59 anni di Torino, si è ribaltata su un fianco ed è finita in un fosso. Erano le 3 e mezza. Sul mezzo...