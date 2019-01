Trapianti, donatori anche i novantenni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOPADOVA Il Veneto è la prima regione in Italia per numero di donatori di organi ma vanta anche un altro record: ad essere trapiantati, come da volontà espressa dal donatore, anche gli organi, in questo caso un rene, di un anziano deceduto a 93 anni, che è stato impiantato a un ventenne. Un caso limite ma possibile in quanto non c'è un'età massima per donare ma ci si basa sul principio dell'idoneità dell'organo o dei tessuti, che permetteranno ad un'altra persona di vivere. Un concetto ribadito più volte dal dottor Giuseppe...