LA STORIA

VENEZIA Un grande centro della moda del Veneto. Un posto dove presentare le eccellenze della regione. Ma anche una sede distaccata dell'università. Un polo fieristico. Magari anche un ospedale. E poi, ovviamente, uffici, negozi, supermercati, palestre. Tutto questo, nei progetti di un gruppo di imprenditori e di un pezzo della politica veneta, doveva essere Veneto City, una cittadella che per un paio di lustri ha agitato i comitati ambientalisti, ma anche i partiti e le associazioni di categoria. Perché quella cittadella a ridosso del Passante di Mestre, quasi tutta in Comune di Dolo e con una serie di infrastrutture nella vicina Pianiga, per anni è stata osteggiata, combattuta, attaccata. Ma la politica, da Palazzo Balbi in giù, l'aveva difesa, consentendo la costruzione di 502.700 metri quadri di superficie netta tra torri ed edifici, per oltre un milione e 700mila metri cubi. Ebbene, ieri su Veneto City è stata messa la pietra tombale: la società, rispondendo a una sorta di diffida del Comune di Dolo, ha detto che è venuto meno l'interesse. La giunta municipale ha deliberato subito la decadenza dell'accordo di programma. E ora toccherà alla Regione togliere dal Ptrc, il Piano territoriale regionale di coordinamento in discussione proprio oggi a Palazzo Ferro Fini, stralciare quell'intervento. Veneto City, prima ancora di vedere in otto anni un solo mattone, è definitivamente morta.

L'IDEA

L'idea di Veneto City nasce ai tempi in cui in Regione governava l'azzurro Giancarlo Galan, anche se poi le carte le avrebbe firmate il leghista Luca Zaia. Era il sogno di Luigi Endrizzi, l'ingegnere padovano già artefice dell'operazione Ikea a Padova Est. Endrizzi era il presidente della società Veneto City spa, Rinaldo Panzarini era l'amministratore delegato, tra i soci anche Giuseppe Stefanel. Sull'operazione aveva manifestato interesse anche Piergiorgio Baita, il boss della Mantovani poi coinvolto nello scandalo del Mose. I comitati locali, come Opzione Zero, all'epoca avevano parlato di speculazione sostenendo che, ancor prima della realizzazione del Passante, i privati avevano comprato terreni agricoli a prezzi vantaggiosi poi convertiti dai Comuni ad altra destinazione d'uso, aumentandone il valore. Di certo le amministrazioni di centrodestra dell'epoca non avevano ostacolato l'operazione, anzi, con l'accordo programma firmato da Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Dolo e Comune di Pianiga era stato consentito lo sviluppo della cubatura, senza contare le opere infrastrutturali: una nuova fermata dell'Sfmr tra Dolo e Pianiga, una complanare dell'autostrada, piste ciclabili.

Fatto sta che alla fine del 2011 l'intesa viene firmata da tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti (e c'è ancora chi ricorda il blindato consiglio comunale di Dolo con l'intervento delle forze dell'ordine per sedare le proteste dei comitati e dell'allora opposizione di centrosinistra) e il 30 dicembre dello stesso anno sul Bur viene pubblicato il decreto del presidente della Regione Luca Zaia: è il via libera definitivo al polo terziario di scala sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese. E dopo? Dopo arriva la crisi.

I SOLLECITI

Nel 2013 Veneto City spa presenta al Comune di Dolo il progetto quadro e i piani attuativi. Ma la documentazione è carente. Il municipio della cittadina rivierasca sollecita, chiede anche la convocazione del comitato di vigilanza. Niente. Intanto la crisi economica imperversa. Ma l'ingegner Endrizzi ci crede ancora. Il 5 novembre 2017 il professionista padovano muore in Crimea, stroncato da un infarto durante una battuta di caccia. In Comune a Dolo, intanto, non arriva più niente. Nessuno comunica neanche il cambio del nome della società: da Veneto City spa a Protea srl.

L'epilogo è di queste ore. L'assessore all'Urbanistica di Dolo, il dem Matteo Bellomo, da sempre contrario a quest'opera monumentale («Avrebbe sconvolto non solo l'economia della Riviera del Brenta, ma anche la vita sociale, i paesi si sarebbero svuotati»), incalza. E alla Protea lunedì scrive il responsabile del Settore Urbanistica del Comune, Riccardo Tosco: diteci se Veneto City va avanti o no. Ieri mattina la risposta della società: «È venuto meno l'interesse». Il resto sono carte: subito la delibera della giunta di Dolo che prende atto della decadenza dell'accordo di programma, oggi in Regione la variazione del Ptrc. Sul sogno - o sul mostro, a seconda dei punti di vista - di Veneto City la pietra tombale. Beffarda la presentazione sul sito della società: Benvenuti a VenetoCity, un luogo nel cuore del Veneto, a pochi minuti dalla laguna veneziana, dove trovano spazio attività direzionali, commerciali, ricettive, tecnologiche, del tempo libero, dell'istruzione e della formazione.

Alda Vanzan

