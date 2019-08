TRAFFICO ACQUEO VENEZIA Targhe alterne nei canali veneziani, obbligo del rispetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAFFICO ACQUEOVENEZIA Targhe alterne nei canali veneziani, obbligo del rispetto delle distanze di sicurezza, divieti di transito in alcuni orari a taxi, trasportatori e altre tipologie di imbarcazioni. Un provvedimento urgente per regolamentare la viabilità acquea a Venezia che nasce da una necessità impellente: i dati Arpav sulle polveri sottili, rilevati da gennaio del 2018, hanno fatto registrare picchi di alcune sostanze inquinanti paragonabili a zone intensamente industrializzate, tanto da rendere la Venezia insulare - dove le auto non...