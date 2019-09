Tra gli ultimi d'Italia per numero di camici bianchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un dirigente medico costa alla Regione Veneto il 3,7% in meno rispetto al 2010, anno di massima spesa. Quindi se nel 2010 la spesa pro-capite per medico era di 85.059 euro, nel 2017 - ultimo anno preso in considerazione - è diminuita a 81.916 euro. Se si va alla spesa totale regionale per i dirigenti medici veneti si passa da poco più di 671 milioni di euro del 2010 a poco meno di 662 milioni di euro del 2017 con un taglio di circa 9 milioni. A rivelarlo è uno studio pubblicato dall'Anaao-Assomed, il sindacato più rappresentativo dei...