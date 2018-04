Toscani, bugie e marketing «Basta denigrare i veneti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Tornano gli appuntamenti di Vinitaly, e dunque le provocazioni di Oliviero Toscani, e quindi le polemiche sui «veneti ubriaconi». Scene già viste sugli schermi veneti, a cui però adesso zaiani e leghisti non sono più disposti ad assistere, al punto da aver deciso di presentare in consiglio regionale una risoluzione e una mozione contro il fotografo-viticoltore, che in questi giorni si è vantato di lavorare con Fabrica alla campagna di comunicazione sui rischi dell'alcol in gravidanza promossa dall'Ulss 2 Marca...