L'ALLARME

VENEZIA Torna l'allarme smog in Veneto. Da oggi a giovedì sarà allerta rossa in nove città (dove non potranno circolare tutti i mezzi alimentati a benzina e diesel fino agli Euro 4) e arancione in altre dieci (dove saranno esclusi dal divieto i veicoli commerciali a gasolio Euro 4). Ma sulle misure di miglioramento della qualità dell'aria, si alza il livello dello scontro istituzionale tra i firmatari dell'intesa raggiunta nel 2017 all'interno del bacino padano: «Siamo pronti a mettere in mora il Governo inadempiente sugli accordi sottoscritti», annuncia l'assessore zaiano Gianpaolo Bottacin, spiegando di parlare dopo alcuni incontri «con i colleghi delle altre regioni interessate» e cioè di Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte.

LA SITUAZIONE

Il bollettino emesso ieri dall'Arpav ha preso atto del peggioramento della situazione: «Il fine settimana scorso è stato caratterizzato da una bassa dispersività dell'atmosfera che ha favorito l'accumulo degli inquinanti al suolo. I livelli di Pm10 hanno superato nelle giornate di sabato e domenica il valore limite giornaliero in tutti i punti di misura della rete, fatta eccezione per la stazione di Belluno città e le centraline montane di Bosco Chiesanuova e Pieve d'Alpago». L'altro ieri in pianura sono stati registrati anche oltre i 100 microgrammi di polveri sottili per metro cubo d'aria (104 in via Lancieri a Treviso), anche perché la maggior parte delle centraline ha superato quota 80: nel dettaglio, 96 all'Arcella e 94 alla Mandria (Padova), 95 a Sacca Fisola e 91 al rione Bissuola (Venezia), 85 nel quartiere Italia (Vicenza), 82 in Borgo Milano (Verona), mentre a Rovigo la misurazione si è fermata a 77.

LE LIMITAZIONI

Il lungo accumulo ha portato all'attivazione dello stato di allerta rossa a Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo, San Bonifacio, Castelfranco Veneto, Mirano, Cittadella ed Este. In queste città le limitazioni al traffico vanno dalle 8.30 alle 18.30 per le moto Euro 0, i mezzi a benzina Euro 0 ed Euro 1, tutti i diesel da Euro 0 ad Euro 4 (per questi ultimi, se veicoli commerciali, lo stop va dalle 8.30 alle 12.30). Inoltre continua l'allerta arancione a Venezia, Verona, Legnago, Mansuè, Adria, Badia Polesine, Piove di Sacco e San Donà di Piave, con l'aggiunta anche di Cinto Euganeo e Monselice. In queste località sono esentati dai divieti i mezzi commerciali diesel Euro 4. Il livello verde vale invece per Belluno, Bassano del Grappa, Schio, Feltre, Conegliano e Chioggia. Qui devono fermarsi i veicoli fino alla categoria Euro 3.

LA POLEMICA

Queste disposizioni scattano per effetto dell'intesa sottoscritta all'interno della pianura padana, che prevedeva però anche un sostegno economico da parte dello Stato. In particolare il ministero dell'Ambiente avrebbe dovuto «contribuire, con risorse fino ad un massimo di 2 milioni di euro per Regione», per ciascuna delle due azioni promosse dalle amministrazioni regionali: incentivi alla sostituzione dei veicoli con mezzi a basso impatto ambientale e compensazione degli operatori agricoli per la riduzione delle emissioni prodotte dalle loro attività agricole». Ma quegli impegni «continuano ad essere disattesi», afferma Bottacin. Di qui l'annuncio della diffida: «Deve essere chiaro che non siamo disponibili a subire eventuali procedure d'infrazione per gli sforamenti di sostanze inquinanti, se non ci viene data la possibilità concreta di porre gli adeguati rimedi. In base a quell'accordo, ad esempio, per ogni euro investito in precise misure collegate alla qualità dell'aria, il Governo avrebbe dovuto assegnare altrettante risorse alle Regioni da investire in materia. Purtroppo, fino a questo momento, non abbiamo visto nulla».

Da parte sua, invece, il Veneto rivendica un investimento di «oltre 900 milioni negli ultimi anni», continuato nella seduta di Giunta di ieri con la decisione di scorrere tutta la graduatoria di un bando dello scorso agosto dedicato alla rottamazione delle vecchie auto: «Su questa sola partita abbiamo finanziato tutte le richieste pervenute nel 2019 per un totale di euro 2.465.400 euro». Altro protocollo non rispettato, lamenta Bottacin, è quello «sottoscritto lo scorso giugno al Clean Air Dialogue, che avrebbe dovuto trasferire 400 milioni di euro l'anno, sul Fondo per l'ambiente, entro sei mesi alle quattro Regioni».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

