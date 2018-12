Tessera, un calvario ma il radar riparte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAOS TRASPORTIMESTRE La dispersione sulla guida d'onda potrebbe essere un verso di Marinetti, ma le sue poesie esaltavano la velocità futurista mentre il guasto del radar di terra del terzo aeroporto intercontinentale italiano ha provocato lentezza, a tratti esasperante, per le migliaia di passeggeri che da giovedì sera (il sistema è andato in tilt alle 18:35) affollano l'aerostazione di Tessera per partire verso le mete delle vacanze o i paesi dei parenti. Tecnicamente è questo, una dispersione sulla guida d'onda, che gli uomini...