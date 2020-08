IL CASO

JESOLO (VENEZIA) Cercavano continuamente il contatto, lo scontro. Ubriachi provocavano chi trovavano nei paraggi. Annebbiati dai fumi dall'alcool insultavano chi passava, magari qualche spinta, l'offesa urlata. Finchè qualcosa è successo. Prima il corpo a corpo con un italiano di origine africana, che qualche sberla sembra riuscito a darla per poi dileguarsi con la fidanzata. Quindi lo scontro diretto con un altro gruppetto di italiani. Scopo raggiunto per un gruppetto di trentenni altoatesini: la notte di piazza Mazzini si è trasformata in rissa.

Così com'era capitato il 21 giugno scorso. Due risse nella piazza simbolo della movida ed in entrambi i casi con le discoteche chiuse. Nel mezzo il pestaggio finito con un extracomunitario gravissimo, avvenuto in piazza Milano, in un contesto completamente diverso e per cause differenti rispetto a quanto avvenuto in piazza Mazzini. Alla fine una decina le persone coinvolte, gli altoatesini sarebbe già stati identificati e sentiti dalla Polizia (si procederebbe per rissa e non rissa aggravata); uno di loro è finito in ospedale con un femore rotto e lo schiacciamento di una vertebra, con prognosi di 35 giorni, che si sarebbe procurato non dalle botte prese, ma, pare, da una caduta accidentale. Il fatto è accaduto verso le 2 della notte scorsa.

Come detto il tutto sarebbe partito proprio dal gruppo di quattro, cinque turisti altoatesini. Hanno, per così dire, festeggiato quella sera. Gironzolano per la piazza provocando continuamente le persone che capitano a tiro. Finchè vanno un po' troppo oltre la prima volta con un giovane e la sua ragazza: lui un marcantonio di quasi due metri, non si fa intimidire ed a quanto pare una reazione l'ha avuta, salvo poi allontanarsi. Il gruppetto, non contento, continua imperterrito. E poco dopo si sviluppa una seconda rissa. Non è chiaro se con conoscenti del ragazzo di prima, anche loro italiani, o altri che si trovavano nei paraggi: fatto sta che iniziano a prendersi a botte, una decina in tutto. Finchè, tra un video e l'altro (giusto per postarli sui social) viene chiamata la Polizia che arriva sul posto con la volante, che riesce a risolvere una situazione che si stava facendo complicata. L'altoatesino ferito è finito all'ospedale di San Donà di Piave; gli altri sono stati identificati e sentiti. La Polizia sta vagliando anche le immagini della video sorveglianza per capire esattamente com'è nato il tutto e quante persone sono rimaste effettivamente coinvolte. Le indagini sono comunque ancora in corso per definire il quadro esatto di quanto accaduto. Come detto si procede per rissa e non rissa aggravata.

«Sono arrabbiato per l'età delle persone coinvolte in questa vicenda ha commentato il sindaco Valerio Zoggia che non sono dei ragazzini ma giovani adulti. Alla ferma condanna dell'accaduto e all'auspicio che le forze di polizia possano individuare e punire i responsabili, l'amministrazione valuterà anche la richiesta di risarcimento per il danno d'immagine. Quanto accaduto la scorsa sera a Jesolo e quello che accade sempre più spesso un po' in tutto il Paese, mi porta a dire che i giovani hanno perso il senso del limite. Troppo spesso la ricerca del divertimento sembra passare per l'abuso di alcolici. Troppo spesso la risposta ad uno sguardo di troppo o ad una frase sbagliata passa per la reazione fisica e violenta. E questo accade non solo tra i giovanissimi ma anche tra adulti dai quali ci aspetta maggiore senso di responsabilità, di maturità. A tutto questo non si può continuare a dare responsabilità alla politica o alle forze dell'ordine che stanno dando il massimo per tutelare l'ordine e la sicurezza e che non possono sostituirsi alla responsabilità personale. Occorre che la società affronti sul serio il problema di questo modo di vivere dei giovani, che ne indaghi a fondo le ragioni e ne trovi le soluzioni. La politica e le istituzioni ci sono e possono collaborare, ma occorre che tutti si sentano parte dell'educazione dei giovani. Nessuno può chiamarsi fuori». Fabrizio Cibin

