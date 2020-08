PORDENONE (p.p.s.) Ristrutturazioni fasulle, con diversi parroci della Diocesi di Concordia-Pordenone scelti come vittime. Per avvicinarli viene ipotizzato un intervento edilizio gratuito, in particolare di copertura dei tetti di chiese e canoniche, collegato al super ecobonus che con il Decreto rilancio prevede il 110% di sgravio fiscale. Nessuno finora è caduto nella rete, da quanto si è saputo, ma i tentativi sono stati molteplici. «Non so se la mia esperienza si lega a questa campagna di truffe oppure no, ma di certo era un imbroglio - confida un sacerdote -. Da me si sono presentati in due. Erano ben vestiti e avevano una cartelletta piena di moduli. Mentre leggevo, uno dei due mi ha chiesto se poteva accedere ai servizi igienici della canonica. A quel punto ho capito tutto e li ho messi velocemente alla porta». Nei mesi scorsi, sempre ai danni dei preti pordenonesi, erano state tentate altre strategie truffaldine. Per esempio c'è stato il caso dei falsi doratori e argentieri, interessati invece a mettere le mani sugli arredi sacri di maggior valore. Così don Simone Toffolon, l'incaricato della cura dei beni ecclesiastici, ha diffuso una nota agli oltre 250 parroci: «Rifiutate ogni proposta».

