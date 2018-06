Temporale in arrivo? Arpav lo segnala sul telefonino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPLICAZIONEVENEZIA «Non è una previsione, ma una fotografia in tempo reale», ha specificato l'assessore regionale all'Ambiente, Gianpaolo Bottacin. E già questo un po' sminuisce la nuova invenzione di Arpav: una App Temporali per sapere, attraverso lo smartphone, se in un raggio che può arrivare fino a 50 chilometri sono in atto fenomeni di precipitazioni particolarmente intensi. Con quanto anticipo? «Non più di un'ora, ma dipende dalla velocità del vento», ha risposto l'assessore.Magari a Venezia i tradizionalisti continueranno a...