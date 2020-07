IL REDENTORE

VENEZIA Senza spettacolo pirotecnico per la prima volta dopo immemorabili anni, la festa del Redentore a Venezia ritorna alle origini di celebrazione religiosa e popolare e con ogni probabilità sarà molto più local che global. Mancando i celebri fuochi d'artificio, viene a mancare l'attrazione principale della festività, che ogni terza domenica di luglio portava in città almeno 100mila persone da tutta la regione ma anche da ogni angolo del pianeta. Ma c'è da scommettere che i veneziani se la godranno ugualmente a bordo delle loro barche addobbate con i baloni e le frasche e sulle tavolate sulle rive delle Zattere e della Giudecca e ascoltando la musica proveniente da quattro palcoscenici galleggianti. Una celebrazione catartica, dopo il passaggio (si spera unico) dell'epidemia da coronavirus. La presenza delle barche, anche senza i fuochi, sarà disciplinata da un'ordinanza della Capitaneria di Porto in fase di ultimazione.

A TAVOLA, MA DISTANTI

In base all'ordinanza firmata ieri dal comandante della Polizia locale veneziana, Marco Agostini, ci saranno le solite precauzioni da osservare, per evitare un ritorno di fiamma del contagio da Covid-19: mantenere la distanza tra commensali di almeno un metro e gel disinfettante a disposizione di ogni tavolata. Sempre a causa del Covid non sarà consentito il fai da te piazzando il nastro adesivo sul selciato per marcare il territorio e occupare preventivamente lo spazio per il tavolo, ma dovrà essere inviata una comunicazione al Comando di Polizia locale. Operazione possibile solo per i residenti in prossimità della riva e con l'obbligo di tenere un metro anche fra tavoli nonché di utilizzare stoviglie biodegradabili o durevoli. Quindi, sarà anche un Redentore plastic free.

CONCERTI GALLEGGIANTI

Si comincia venerdì alle 20.30 con l'apertura del ponte votivo che collega fondamenta delle Zattere con la Giudecca: il Redentore è una festività religiosa che parte dal voto della città per far finire la pestilenza del 1575-77. Quest'anno, quindi, un motivo in più per esserci. Tanti sono i veneziani (anche residenti altrove) che vi si recano in pellegrinaggio e per questo il ponte di barche resterà aperto fino alla mezzanotte di domenica 19. Sabato, dalle 19, il Canal Grande e il Bacino di San Marco si trasformeranno in un grande palcoscenico solcato in più momenti da quattro freschi notturni, spettacoli galleggianti che partiranno dalla stazione ferroviaria, toccando Punta della Dogana fino a raggiungere la zona della Giudecca. Il sound sarà internazionale, ma con musiche interamente veneziane con i Batisto Coco, Josmil Neris e i Laguna Swing, Furio e gli Ska-J e i Pitura Stail (quest'ultima, una tribute band dei celebri Pitura Freska). Proprio per permettere a chi verrà in barca di assistere agli spettacoli, in Canal Grande sarà consentito l'ormeggio lungo le rive pubbliche, garantendo il distanziamento tra i natanti, la distanza a bordo, e la sicurezza della navigazione. Contemporaneamente, ci sarà una serie di concerti diffusi nei vari campi e campielli. Domenica 19, nel canale della Giudecca, spazio alle tradizionali regate: alle 16 sfida tra giovanissimi su pupparini a 2 remi, alle 16.45 in acqua i pupparini a 2 remi e alle 17.30 clou con le gondole a 2 remi. A seguire, la messa votiva nella Chiesa del Redentore, officiata dal patriarca Francesco Moraglia.

Michele Fullin

