BRESCIA Si chiama Martina, ma dietro al nome gentile si cela una talpa del diametro di 10 metri che dovrà scavare una galleria di quasi 8 chilometri. La maxi fresa ha acceso ieri i motori a Lonato del Garda, nel Bresciano, da dove sono partiti i lavori per l'alta velocità Brescia-Padova, un'opera «strategica» - come è stata definita dal ministro delle infrastrutture Paola De Micheli - che dovrà essere completata in tempo per le Olimpiadi lombardo-venete del 2026. Una cinquantina di chilometri fondamentali per la circolazione sulla tratta ferroviaria più importante del Nord, che attraversa la Pianura padana.

Alla cerimonia erano presenti anche gli assessori ai trasporti di Veneto, Elisa De Berti, e Lombardia, Claudia Terzi, i sindaci dei comuni interessati dal tracciato e i vertici di Ferrovie e Saipem, il cui amministratore delegato, Stefano Cao, ha sottolineato: «Siamo abituati a gestire la costruzione di opere complesse con competenze trasversali di ingegneria e project management, sia nel settore energetico che delle infrastrutture. Ci proponiamo sempre più come una società di servizi, diversificata, pronta a competere nel mercato delle infrastrutture, sia a livello europeo che nel resto del mondo».

Proprio la galleria di Lonato è l'opera più complessa della tratta Tav Brescia-Verona. «L'accensione della fresa significa che i lavori sono davvero partiti», ha detto il sindaco di Verona, Federico Sboarina: «L'alta velocità renderà il nostro territorio e il suo tessuto industriale ancora più competitivo dal punto di vista economico, collocando Verona al centro dei corridoi viari nord-sud ed est-ovest».

«La linea ferroviaria dell'alta velocità - ha commentato l'assessore De Berti - è un'opera strategica per il Veneto e per l'intero Paese, che la Regione ha sempre sostenuto. L'auspicio è che i lavori previsti tra Brescia est e Verona vadano avanti speditamente, come pure tutte le attività in corso da parte del ministero relative alle altre tratte venete, per arrivare in tempi rapidi all'approvazione dei progetti e alla realizzazione dell'infrastruttura sino a Padova e quindi a Venezia». Il raddoppio dei binari consentirà anche di «alleggerire il traffico ferroviario oggi circolante sulla linea storica, a favore del servizio regionale destinato ai pendolari, fortemente condizionato dalla limitata capacità dell'infrastruttura».

