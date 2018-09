Taser al via, ecco le regole d'ingaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAPADOVA Pronti, via. Da ieri gli agenti delle Volanti della polizia di Padova oltre alla pistola hanno in dotazione anche il taser. Sono 10 i poliziotti che hanno seguito il corso di formazione al Centro nazionale addestramento di tiro di Nettuno, in provincia di Roma, e che, dunque, sono autorizzati a utilizzare la pistola elettrica di color giallo vivo, quasi evidenziatore, che da ieri mattina fa bella mostra di sé nella fondina degli agenti che pattugliano le strade della città del Santo. Due i nuovi strumenti in dotazione alla...