(m.a.) A casa, via posta, le sono state recapitate decine di multa per eccesso di velocità. Una montagna di soldi da versare nelle casse delle amministrazioni comunali, dove è stata consumata l'infrazione stradale. Ma l'automobilista milanese, 69 anni e proprietaria di una Mini, in quei territori tra le province di Padova, Venezia e Udine, al volante della sua macchina non c'è mai stata. Un incubo, iniziato nei primi mesi dell'anno scorso e di fatto mai finito. Disperata la donna si è rivolta a un legale e ha presentato denuncia, nell'agosto del 2019, ai carabinieri di Padova. La milanese ha scelto il padovano perchè è il territorio da dove ha ricevuto più ammende per eccesso di velocità. Multe importanti da un minimo di 50 euro a un massimo di 170 euro. In pochi mesi le è stato intimato di versare quasi un migliaio di euro , per infrazioni stradali da lei mai commesse. A seguito della denuncia sono scattate le indagini da parte degli uomini dell'Arma. Gli inquirenti hanno scoperto come la donna sia stata vittima di una clonazione. La targa della sua Mini è stata prima fotografata e poi fatta riprodurre, alla perfezione, probabilmente da un carrozziere compiacente. La nuova targa è stata poi posizionata su una Mini dello stesso modello di quella della 69enne. Unica differenza, il colore della carrozzeria. Ma chi è stato? Gli investigatori avrebbero messo nel mirino una banda di ladri: alla fine di ogni colpo consumato, magari nelle abitazioni, sarebbero scappati a bordo della Mini con la targa clonata. E poi c'è l'ipotesi investigativa dell'automobilista indisciplinato. Qualcuno con l'obiettivo di eludere il sistema Tutor e gli autovelox, avrebbe posizionata la targa clonata sulla sua Mini per sfrecciare a tutta velocità e non essere mai sanzionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA