LA RASSEGNA

VERONA La tappa più attesa sarà quella che è già stata definita la Cronometro del Prosecco, da Conegliano a Valdobbiadene. Ma in Veneto la corsa rosa vedrà anche un arrivo a Monselice, e la partenza da Bassano del Grappa del tappone dolomitico che porterà a Madonna di Campiglio. E non poteva che essere il Giro d'Italia, con la presentazione delle tre tappe che interessano il Veneto, ad aprire ieri CosmoBike Show a Verona (oggi la seconda e ultima giorna della grande manifestazione dedicata alle due ruote), con a fare da padroni di casa il presidente della Regione, Luca Zaia, Pier Bergonzi, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani, Paolo Bellino, direttore generale di RCS Sport, e Paolo Coin, project manager di Cosmobike Show. In contemporanea è stato presentato anche il Giro-E 2020, unico evento a tappe al mondo riservato alle bici a pedalata assistita che partirà il 12 maggio da Caltanisetta.

L'ATTESA

«Mancano meno di 100 giorni all'arrivo del Giro d'Italia in Veneto, con la tappa che porterà la corsa rosa il 22 maggio a Monselice. Ma noi siamo pronti, abbiamo quasi 450 società sportive ciclistiche in Veneto, con più di 18300 tesserati, 400 dirigenti, 134 commissari di gara e 750 tecnici che non aspettano altro che di darsi da fare, tifare, accogliere i campioni del ciclismo - ha esordito Zaia -. Se pensiamo che quasi un milione di veneti ogni giorno va in bicicletta e che su 7,6 miliardi di valore dell'azienda bicicletta italiana, 880 milioni li abbiamo di produzione in Veneto, secondi solo alla Lombardia, si spiega perché teniamo a fiere come questa e stiamo aspettando con entusiasmo e passione quello che si annuncia già come un Giro d'Italia frizzante. A partire dalla chicca della crono Conegliano-Valdobbiadene nel cuore delle colline del Prosecco, da poco Patrimonio Universale dell'Unesco. Ma anche per l'arrivo a Monselice, il fascino di Bassano del Grappa capitale degli alpini, da cui partirà una delle tappe alpine per antonomasia, con arrivo a Madonna di Campiglio».

Le tre tappe venete sono state illustrare nei dettagli dal vicedirettore della Gazzetta dello Sport. «La Corsa Rosa andrà in scena dal 9 al 31 maggio - ha spiegato Bergonzi -. La prima tappa veneta, il 22 maggio, interesserà la provincia di Padova con l'arrivo a Monselice. È una tappa di pianura con possibile finale col botto perché dopo quasi 160 km per raggiungere la cittadina euganea si affrontano due impegnative salite dei Colli Euganei: il Roccolo, un classico del Giro del Veneto, con 4 km con inizio e fine durissimi tra il 18 e il 20% di dislivello, e quindi il Muro di Calaone con 2 km che in diversi punti toccano il 18%. Quindi, la lunga discesa su Este e l'arrivo a Monselice. E il giorno successivo ci sarà l'impegnativa frazione a cronometro, da Conegliano a Valdobbiadene, che abbiamo chiamato la Prosecco Superiore Wine Stage. Non sarà una tappa facile, anzi, visto che è interamente caratterizzata da salite e discese a volte anche impegnative come il Muro di Ca' del Poggio con pendenze fino al 19%. Il Giro si fermerà quindi per una sosta per poi ripartire mercoledì 27 maggio da Bassano del Grappa per una delle tappe di montagna più dure, quella che terminerà a Madonna di Campiglio, dove si affrontano oltre 5000 metri di dislivello concentrati in poche salite. In Veneto, dopo la partenza, si scalerà per la prima volta la Forcella Valbona con oltre 20 km di ascesa fino a quasi 1800m, il Monte Bondone dal versante inedito di Aldeno, il passo Durone e la salita finale di Madonna di Campiglio».

Tre tappe che faranno anche nel 2020 il Veneto regione leader del Giro d'Italia e lo faranno conoscere nel mondo con le riprese televisive della corsa. E mentre si presentava il Giro, grande commozione suscitava l'apertura della mostra Te lo ricordi Marco?, dedicata a Pantani (proprio ieri è stato il 16esimo anniversario dalla sua morte), nei 50 anni della nascita del campione, con la presenza di mamma Tonina.

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

