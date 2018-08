Tangenti, così incastro il capoufficio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MANI PULITEIl malaffare si combatte anche dal più remoto ufficio della pubblica amministrazione. E nella classifica nazionale di quanti denunciano illeciti nel posto di lavoro il Veneto va forte. Lo rivela il monitoraggio 2018 dell'Autorità nazionale anticorruzione sul whistleblowing, cioè le segnalazioni dei dipendenti su chi trasgredisce la legge, dal vicino di scrivania al temuto dirigente, che siano in Comune o in Regione, oppure all'Ulss, ma anche dietro una cattedra universitaria. In cinque mesi, da gennaio a maggio scorsi, sono stati...