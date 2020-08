LA FUGA

MIRA (VENEZIA) Per due volte era evaso dai domiciliari, ma adesso per lui scappare sarà decisamente più difficile: dopo l'ennesimo colpo di testa, infatti, il giudice ha deciso di cambiare la misura detentiva e trasferirlo in carcere. Protagonista della bravata è il ventenne di Mira Enriko Pugliese, componente della baby gang mestrina che, l'anno scorso, aveva messo a ferro e fuoco la città tra furti, pestaggi e rapine. Una banda scoperta e smantellata da un'indagine della squadra mobile che aveva fatto finire nei guai anche il fratello maggiore Alejandro. A maggio Pugliese aveva patteggiato una pena a due anni e sei mesi per estorsione, rapina, lesioni personali e spaccio. I carabinieri lo stavano pedinando da tempo per il suo solito giro d'affari a base di marijuana, a Mira, nella Riviera del Brenta veneziana, ma anche nel Trevigiano. Con un 16nne però aveva esagerato: Pugliese si era lamentato, ritenendo che il denaro non fosse sufficiente a pagare la merce.

Il ragazzino, che invece aveva saldato il suo debito, aveva risposto che per la quantità acquistata riteneva di aver pagato a sufficienza. A quel punto, Pugliese aveva reagito malmenando il ragazzo e rubandogli portafoglio, chiavi di casa e cellulare. A dicembre quindi il ventenne era stato arrestato ed era finito ai domiciliari, appunto. A febbraio, però, era evaso dalla custodia cautelare: arrestato e portato temporaneamente in carcere.

Poi era arrivato il patteggiamento: difeso dall'avvocato Mauro Serpico, il giovane aveva scelto di trovare un accordo. Per lui era scattata la detenzione domiciliare per 30 mesi, con braccialetto elettronico. Ma di stare a casa, Pugliese, proprio non ne voleva sapere. E così, nei giorni scorsi, ha tagliato il braccialetto per andare a casa di un amico. I carabinieri non ci hanno messo molto, quindi, a rintracciarlo e a portarlo in carcere. Il giudice Sonia Bello ha rinviato il processo per l'evasione al 16 settembre mentre nel frattempo il suo legale ha chiesto il termine per la difesa.

