Superticket e liste d'attesa, la Cgil critica il sistema regionale

SINDACATOMESTRE «La Regione intervenga prima che sia troppo tardi, la tanto sbandierata eccellenza è solo un libro dei sogni, in realtà il sistema sanitario veneto rischia il collasso». Un quadro a tinte fosche quello sullo stato e le prospettive della sanità veneta, presentato dalla CGIL regionale a commento della bozza del nuovo Piano Socio Sanitario regionale, cosi come uscito dai lavori della quinta Commissione prima di essere portato in Consiglio regionale. «A causa del Super Ticket e del problema irrisolto delle liste d'attesa,...