Superato il record di Maria che da Pedavena portò i suoi 7.000 figli a Sanremo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VETERANABELLUNO «Sono preoccupata, ad Auronzo, vicino a Cortina, una mamma mi aspetta perché sta per nascere una bambina...». Così, un anno fa, Maria Pollaci si fece conoscere ai telespettatori di tutta Italia mentre veniva premiata sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. L'ostetrica di Pedavena, oggi 93enne, strappò applausi, oltre che un picco di ascolti non indifferente, battendo, in auditel, Mika e Crozza: poco meno di 16 milioni di italiani sentirono quelle parole. In effetti, l'anziana levatrice pensava ad altro, a quel bimbo...