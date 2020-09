Nonostante la legge regionale che intenderebbe limitare il consumo di suolo, dati alla mano si scopre che in Veneto la situazione è esattamente contraria. È quanto emerso nel corso del confronto sul web promosso da Confcommercio Veneto, con la partecipazione di Giorgio Santini (Associazione veneta per lo sviluppo sostenibile); Paolo Pileri, docente del Politecnico di Milano e Chiara Mio, professoressa a Ca' Foscari. La pandemia ha ridisegnato la prospettiva dello sviluppo sostenibile. «Abbiamo la grande opportunità della Next Generation Eu, fondi per la ripartenza. Bisogna però accelerare le transizioni ambientali, digitale ed economico-sociale», ha detto Santini. Di consumo di suolo, in particolare, ha parlato il professor Pileri, spiegando che in Italia ogni anno vengono consumati 5.750 ettari, 16 al giorno e 2 metri quadrati al secondo. In Veneto ogni anno un ettaro viene rosicchiato per 4,28 metri quadrati e ogni nuovo abitante che si insedia si mangia un ettaro. Nel 2019 sono stati consumati 785 ettari, portando il dato totale a 217.619 ettari, pari al 12,35% di tasso d'impermeabilizzazione del territorio regionale, secondo solo alla Lombardia e a fronte di una media nazionale di 7,65%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA