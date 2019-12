SULLA NEVE

BELLUNO Gli sciatori sono saliti, ieri mattina alle 10, sulla nuova cabinovia del Col Druscié, a Cortina. È il primo impianto di risalita di questo genere, realizzato nella conca d'Ampezzo. Sostituisce il primo tronco della storica funivia Freccia nel cielo, aperta nel 1969; dopo mezzo secolo di ininterrotta attività è stato smantellato, la scorsa primavera. La cabinovia è un'opera strategica, in vista dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Consente di migliorare la fruizione della pista A del Col Druscié, disegnata negli anni Trenta, utilizzata per le Olimpiadi invernali del 1956, destinata ad accogliere le gare di slalom dei Mondiali, fra poco più di un anno. Il nuovo impianto, capiente e veloce, cambia radicalmente tutta l'organizzazione dello sci turistico nel comprensorio di Tofana e Ra Vales.

L'IMPIANTO

«Il momento dell'apertura è stato storico per noi, la prima cabinovia della conca commenta Marco Zardini, presidente del consorzio impianti a fune di Cortina d'Ampezzo, Auronzo e San Vito di Cadore è una bella struttura, con cabine da dieci posti, molto spaziose, con un'ampia vetrata, che offre la possibilità di godere di un panorama stupendo, dal centro della valle. Ha la portata di 1.800 persone all'ora. Ha soprattutto la funzionale stazione intermedia, che consente di raccogliere di sciatori che hanno percorso le piste A e B del Col Druscié, ma anche quelli che arrivano da Rumerlo, percorrendo il nuovo skiweg. Li riporta in quota in pochi minuti. Cortina fa un passo avanti importante, perché finalmente si dota di un impianto di questo tipo».

LA PRIMA CORSA

Il primo a varcare i cancelli della nuova stazione a valle, dietro lo stadio Olimpico del ghiaccio, è stato Alessandro Donà, un All black, uno degli appassionati dello sci che ogni anno fanno a gara per inanellare quante più discese riescono della Forcella Rossa sulla Tofana, una delle iconiche piste nere della conca d'Ampezzo. «La cabinovia del Druscié è un regalo importante per questo Natale aggiunge Zardini e un altro analogo verrà fra un anno, con la costruzione della cabinovia da Son dei Prade a Bain de Dones. Questo è il momento iniziale di un percorso virtuoso, intrapreso dagli impiantisti di Cortina».

La nuova cabinovia del Col Druscié è stata costruita in pochi mesi, dopo un complesso iter burocratico, con progetti, autorizzazioni, il bando per individuare l'impresa che lo ha realizzato, nell'accordo fra Funivie Tofana e Leitner. È un'opera pubblica, fatta da Luigivalerio Sant'Andrea, commissario di governo per i Mondiali di sci alpino Cortina 2021; sarà gestita in concessione per 47 anni dalla società che ha partecipato e vinto l'appalto della famiglia Vascellari. La cabinovia è entrata in funzione, alla vigilia delle festività di Natale e Capodanno, ma sarà inaugurata ufficialmente il prossimo 11 e 12 gennaio.

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA