Sulla Mostra del Cinema vigilano 192 Paesi

L'OPERAZIONEVENEZIA Si chiama mirror, perché ogni sua operazione è in grado di riflettersi contemporaneamente nelle sale operative gemelle di altri 192 Paesi. Questa misura di sicurezza di altissimo livello, nata per far fronte all'emergenza terrorismo, farà base al Lido per tutta la durata della Mostra del Cinema. Una maxi centrale operativa, con una stanza connessa con il mondo, che permetterà di avere e trasmettere informazioni di ogni tipo in tempo reale, utilizzata per la prima volta in Italia a Taormina in occasione del G8 e pronta...