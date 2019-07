CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SULL'ARENILEJESOLO (VENEZIA) Ancora giovani violenti sulla spiaggia di Jesolo. Tre ragazzi sono stati denunciati dai carabinieri per rapina impropria in concorso. Residenti nel Trevigiano, come i protagonisti della spedizione punitiva di domenica scorsa, si tratta di due ventenni di origine marocchina di Farra di Soligo e Mareno di Piave, e di un diciottenne italiano di Cison di Valmarino; tutti e tre sono pregiudicati. È successo nella notte del primo luglio, sull'arenile vicino a piazza Mazzini. Secondo la ricostruzione dell'Arma, un...