Sul treno lumaca ora scatta l'aumento

IL CASOROVIGO Oltre il danno, la beffa: è la paradossale situazione di cui stanno facendo esperienza i viaggiatori della tanto vituperata tratta ferroviaria Chioggia-Rovigo-Verona, la quarta tra le dieci peggiori linee d'Italia, gestita direttamente dalla Regione Veneto tramite Sistemi Territoriali, che dal 1° gennaio si sono visti aumentare il costo per gli abbonamenti, a fronte di un servizio che spesso ha lasciato a desiderare. E anche in questo caso, i primi giorni dell'anno di certo non si sono aperti nel migliore dei modi, nonostante...