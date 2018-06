CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Sui temi che facevano parte del programma elettorale del centrodestra, come l'intesa per l'autonomia di Veneto e Lombardia che verrà portata in aula dal ministro Erika Stefani, voteremo a favore delle proposte del governo». L'apertura arriva da Marco Marin, deputato padovano di Forza Italia, protagonista durante il dibattito sulla fiducia di un duro intervento nei confronti del governo giallo-verde. Per tutto il resto, infatti, gli azzurri restano all'opposizione.Non è una contraddizione?«È già successo altre volte, nella storia del...