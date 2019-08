Sui passi dolomitici arrivano 24 telecamere per monitorare il traffico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMOBELLUNO Il traffico sui passi dolomitici del circuito del Sellaronda verrà monitorato da 24 telecamere, collocate entro l'estate in 12 postazioni strategiche. È quanto prevede una convenzione tra le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con la provincia di Belluno, allo scopo di trovare la soluzione al problema del numero eccessivo di automobili private in una zona di pregio ambientale.I 24 occhi elettronici monitoreranno, attraverso un software apposito, i flussi di traffico lungo il passo Sella (2.240 metri),...