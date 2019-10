Strappo fra Lega e Fdi affossata la proposta di sparare a orsi e lupi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Su orsi e lupi si consuma lo strappo nel centrodestra in Consiglio regionale. In commissione Caccia ieri pomeriggio Lega e Zaia Presidente hanno rinviato ancora una volta il progetto di legge del capogruppo Nicola Finco, che puntava a imitare le norme di Trento e Bolzano, ma soprattutto si sono astenuti sulla proposta di Sergio Berlato (Fratelli d'Italia), che mirava comunque a contenere i grandi carnivori. Questo significa che il testo arriverà in aula con il parere contrario della maggioranza alla sua approvazione: un caso...