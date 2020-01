VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA Dopo il voto in Emilia Romagna (e in Calabria), in Veneto il Partito Democratico confida di poter ricucire lo strappo che si è aperto a sinistra, con l'annuncio di Azione di voler correre insieme a +Europa, Socialisti e Italia Viva. «Gli elettori non capirebbero una divisione su particolarismi che rischiano di diventare personalismi», dice il segretario veneto Alessandro Bisato, alla pari del capogruppo regionale Stefano Fracasso: «Sappiamo tutti di giocare su un terreno difficile, per cui quanto più siamo larghi e inclusivi, tanto più potremo essere efficaci». Ma per il momento i renziani preferiscono dialogare con i calendiani («Siamo disponibili a ragionare su un progetto riformista e innovatore», dice la deputata Sara Moretto), mentre il Movimento 5 Stelle si chiama fuori da qualsiasi trattativa: «Se qualcuno avesse avuto dei dubbi, questa è proprio la politica più distante dalla nostra», affermano i consiglieri regionali Jacopo Berti, Erika Baldin, Manuel Brusco e Simone Scarabel.

I DEMOCRATICI

Il tavolo dell'ipotetica coalizione di centrosinistra, che oltre al Pd comprende anche Il Veneto che vogliamo, Verdi e Liberi e Uguali, tornerà a riunirsi martedì. Dopodiché venerdì prossimo si riunirà la direzione regionale dem, per tirare le somme di queste settimane di esplorazioni e negoziati. «Abbiamo portato una grande pazienza sottolinea Bisato e speriamo davvero che ne sia valsa la pena. Mi spiacciono i toni usati da Federico Vantini e da Azione, perché in questi ultimi mesi abbiamo dimostrato la volontà di tenere uno schema largo e di garantire condivisione con tutti. Questo rimane l'obiettivo da prefiggerci, se vogliamo rappresentare l'alternativa vera a un certo strapotere. Se invece si vogliono coltivare rendite di posizione da piccola bottega...». Un'eventualità che Fracasso non vuole nemmeno considerare: «La posizione espressa da Vantini mi sembra molto tattica. All'ultimo incontro i rappresentanti di Azione c'erano ma non sono intervenuti, Socialisti e +Europa hanno parlato ma senza avanzare pregiudiziali, Italia Viva ci ha fatto sapere di voler attendere la propria assemblea nazionale del 1° febbraio. Insomma, per noi le porte sono ancora aperte, tanto più se il problema è la presenza dei Cinquestelle: questo tema al momento non c'è».

I PENTASTELLATI

Al rigiardo, dopo aver letto sul Gazzettino gli sviluppi della situazione, la linea del M5s è infatti decisamente perentoria: «Apprendiamo che nel centrosinistra veneto ci sarebbe una grande agitazione. I più inquieti pare siano coloro che fino ad ora avevano perfino dato assai deboli segnali di vita. Preoccuparsi di noi del Movimento 5 Stelle serve almeno a questo, animare un po' le loro giornate. Sembra una barzelletta: Azione e Italia Viva vanno a dire al Ps che non faranno niente insieme se al loro tavolo dovessimo sederci anche noi. Stiano sereni Vantini e compagni, noi non ci sediamo a nessun tavolo e parliamo solo con i veneti. Sarebbe bene concludono Berti, Baldin, Brusco e Scarabel lo facessero anche loro del centrosinistra, invece che fantasticare su alleanze e pensare a spartirsi poltrone nel prossimo consiglio regionale».

I RENZIANI

Iv intanto sta girando il Veneto per presentare il proprio progetto: oggi alle 16 a Vicenza, accompagnato dai parlamentari Davide Bendinelli e Daniela Sbrollini, arriverà il coordinatore Ettore Rosato, che ieri sera era a Portogruaro con la collega Moretto. «Non abbiamo partecipato al tavolo del Pd spiega la renziana perché la strutturazione non ci convince e il dibattito è fermo su programmi e candidati. Non escludiamo nessun confronto, ma cogliamo con più positività le parole sentite da Azione. Dobbiamo metterci nei panni dell'elettore che non si riconosce nella destra e che ha già visto il fronte che va dall'estrema sinistra alle forze di centro: noi possiamo essere un tassello di novità».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA