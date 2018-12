Strade provinciali, appello ai parlamentari veneti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO «Ci sono 800 tratti di strade provinciali in tutta Italia, tra gallerie, viadotti e ponti, che hanno bisogno di interventi urgentissimi per scongiurare il rischio di pesanti conseguenze». Achille Variati, presidente dell'Upi, non usa giri di parole. La rete di strade provinciali a livello nazionale si estende su 130mila chilometri, con 30mila opere, tra gallerie e viadotti. Di queste, 5mila hanno bisogno di interventi. In particolare le 800 che hanno già dei limiti di percorrenza, quando non sono proprio chiuse. Il governo ad oggi...