VENEZIA «Se non era per questa foto, chi avrebbe mai saputo di me e della mia piccola storia? Probabilmente nessuno». Invece grazie allo scatto di lei bambina, che reggeva in mano una valigia su cui campeggiava il cartello Esule giuliana, suo malgrado Egea Haffner è diventata il simbolo della Giornata del ricordo. Ed ora proprio La bambina con la valigia è la protagonista dell'omonimo docufilm, diretto da Mauro Vittorio Quattrina, che ieri è stato presentato a Venezia e venerdì sarà proiettato a Verona.

L'anticipazione è stata ospitata a Palazzo Ferro Fini, nell'ambito delle commemorazioni del 10 febbraio, data che per legge nazionale celebra «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel Secondo Dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». Ha detto Roberto Ciambetti (Lega), presidente del Consiglio regionale: «Quest'anno la ricorrenza assume un significato particolare, visti gli atteggiamenti negazionistici che si prendono più spazio di quello che meritano. Non c'è negazionismo di serie A e negazionismo di serie B: le istituzioni hanno il dovere di contrastarli tutti, perché fare i conti con il passato significa ammettere colpe e verità». Proprio gli enti pubblici, come sono i Comuni, hanno iniziato a fare a gara per dare la cittadinanza onoraria alla signora Haffner, che oggi ha 78 anni e vive a Rovereto. «L'ha proposto anche l'amministrazione di Bassano del Grappa ha ricordato il vicepresidente dell'assemblea legislativa Massimo Giorgetti (Fratelli d'Italia) a fronte dell'analogo riconoscimento deliberato per la senatrice Liliana Segre. Egea però ha detto: no, grazie. Per lei non è giusto opporre un abominio ad un altro abominio, la sua è una storia personale che non vuole essere oggetto di scontro».

Una vicenda raccontata in 46 minuti di intervista alla protagonista, tra immagini di fiction e spezzoni di documentario. A cominciare da quell'istantanea in bianco e nero, utilizzata per la prima volta in un'iniziativa del Museo di Rovereto, tra i primi ad organizzare un evento dedicato al dramma degli esuli giuliani. La foto della bimba venne scattata al porto di Pola, dopo il rapimento nel maggio del 1945 di suo padre Kurt, mai più tornato a casa. «Una tragedia da ricordare sempre, non solo un giorno all'anno», ha rimarcato Grazia Pacella, presidente dell'associazione Storia Viva e direttrice di produzione del docufilm. La pellicola sarà proposta in prima nazionale il 7 febbraio, alle 20.30, al cinema Stimate di Verona, alla presenza della stessa Egea Haffner.

