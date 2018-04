Stoppati i 40mila euro destinati al calendario degli indipendentisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Il progetto dell'Sfmr è stato bloccato per mancanza di fondi, ma i soldi per pagare un'associazione indipendentista che ha proposto alla Regione di realizzare un calendario sulle uniformi dei vari reggimenti alla Repubblica Serenissima si possono anche trovare. Certo, sono somme non paragonabili: per completare la metropolitana di superficie servivano 4,9 miliardi, per il calendario di Yes Podemo bastano 40mila euro. Bruscolini, al confronto. Solo che ai consiglieri regionali, anche di maggioranza, la proposta...