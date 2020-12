Treni fermi ieri in buona parte del Friuli Venezia Giulia per un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga venerdì. È già accaduto, in occasione di precedenti situazioni di forte maltempo, che i collegamenti ferroviari tra Friuli e Veneto, in particolare sulla tratta Conegliano Sacile, subissero disagi o limitazioni. Questa volta il presidente friulano ha giocato d'anticipo, ordinando per tutta la durata dello stato di allerta regionale, e quindi fino alle 6 di domani, la sospensione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, ferroviario e marittimo nei Comuni a maggiore rischio, tutti compresi nelle province di Pordenone e Udine. Trenitalia si è adeguata, informando già venerdì sera che sabato, domenica e fino all'alba di lunedì il traffico ferroviario è da ritenersi sospeso «in via precauzionale per le avverse condizioni meteo» sulle linee Sacile Maniago, Casarsa Portogruaro, Udine Tarvisio e Udine Sacile. Conegliano è diventata di fatto il capolinea dei treni da Venezia e Treviso, mentre le corse per Sacile, Udine e Trieste venivano cancellate. Alcuni treni, come l'IntercityNotte Trieste Roma, hanno visto deviato il loro percorso. Stop ai treni fino a domani anche in Alto Adige tra San Candido e Valdaora per movimenti franosi. E ieri pomeriggio chiusi per allagamenti prima il tratto Santa Giustina Sedico e poi il più ampio Belluno Montebelluna (attivati bus sostitutivi) della ferrovia Padova Calalzo.

