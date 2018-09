«Stavolta non ci avete coinvolto» E il Pd si mobilita sul territorio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Prima giornata di audizioni, ieri in consiglio regionale del Veneto, sul nuovo Piano socio-sanitario. Due le considerazioni critiche esposte dai vari soggetti. La prima è che sul Piano, contrariamente alla volta precedente, non c'è stato coinvolgimento. La seconda è che il Piano prevede una serie di interventi ma a risorse invariate. Domanda: come si fa a fare di più senza soldi aggiuntivi? Non è che poi arrivano i tagli? Le audizioni continueranno domani e giovedì.Intanto va registrata la mobilitazione del Pd. Mentre in Polesine...