Stai cercando l'anima gemella? Ci pensano i frati di Sant'Antonio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVA PADOVA La solitudine, si sa, è una brutta bestia. E si ha un bel auto-convincersi che il requisito fondamentale per star bene con gli altri sia riuscire a star bene con se stessi, ma quando quelle paroline sulla carta d'identità - nubile e celibe - si trasformano in macigni nella vita quotidiana, trascinando con sè esistenze costrette a ragionare, ad acquistare, a sognare declinate al singolare - dalle monoporzioni ai letti sfatti a metà - beh, il Cielo può correre in soccorso. Perchè ballare da soli anche quando la musica...