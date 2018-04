Spreconi e premiati, la Lega interroga il ministro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA L'esclusione del Nordest dai finanziamenti per la sicurezza del territorio, a vantaggio dei Comuni con i conti in negativo, diventa un caso politico-istituzionale. Ieri il consigliere regionale Alessandro Montagnoli (in foto) ha depositato una mozione condivisa con i gruppi Lega e Zaia Presidente: «Chiediamo alla giunta regionale di farsi parte attiva per chiedere al governo di modificare i criteri di riparto dei finanziamenti a favore dei Comuni virtuosi rispetto a quelli con i bilanci in rosso. Abbiamo chiesto quindi di riformulare...