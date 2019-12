Sportello Corecom per rimuovere i post offensivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO Il Veneto è l'unica regione dove è possibile in modo rapido, con lo sportello Help Web Reputation istituito dal Corecom, ricevere aiuto contro il cyberbullismo per far rimuovere i post offensivi o le foto e i video che offendono sui social la reputazione di minori o adulti. Il numero verde del Corecom Veneto 800.101.281, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, al momento è l'unico in Italia a offrire questo strumento pratico, che si aggiunge ai progetti di formazione e informazione realizzati dal Comitato regionale per le...