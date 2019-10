Spisal: «Siamo in pochi, sicurezza non garantita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA I tecnici degli Spisal del Veneto sono entrati in agitazione e denunciano «una situazione insostenibile che li costringe ad accertamenti superficiali e poco efficaci». Mentre gli infortuni sul lavoro hanno superato in Veneto soglia 50.000 nell'estate del 2019, i servizi ispettivi restano in sofferenza, con una carenza di organico all'Inail che si calcola attorno al 30% e gli Spisal i sofferenza. «Sono state operate 25 assunzioni - spiega Sonia Todesco, segretaria regionale della Fp Cgil Spisal - ma con modalità che penalizzano i...